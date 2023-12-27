5 خطوات للنهوض بمحصول القمح فى مصر.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

خطوات الدولة ‫ تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين محصول القمح ودعم زراعته فى البلاد، ونظرا لكونه المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، فإن له أهمية كبرى واهتمام خاص به فى ظل التحولات الدولية والتغيرات المناخية المصاحبة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بمحصول القمح:

1- يعمل الباحثون فى مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية و للأمراض وبخاصة الأصداء، وذات إنتاجية مرتفعة.

2- برامج بحثية وتطويرية مكثفة لتطوير أصناف جديدة من القمح تكون متكيفة مع ظروف البيئة المحلية وتتمتع بمقاومة للآفات والأمراض ومتطلبات السوق لتحسين إنتاجية القمح وجودة المحصول وتعزيز مقاومته للظروف البيئية القاسية.

3- تحسين البنية التحتية الزراعية في مصر، بما في ذلك تحسين شبكات الري وتوفير تقنيات الري الحديثة والمتقدمة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتوفير الري المنتظم.

4- برامج توعوية وتدريبية للمزارعين لنشر الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز الوعي بأفضل الطرق حيث يتم توفير المعلومات والموارد اللازمة للمزارعين لتحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.

5- توفير الأسمدة والمبيدات الزراعية بكميات كافية وبجودة عالية للمزارعين، و يتم توزيع هذه الموارد بأسعار مدعومة لتخفيف العبء المالي على المزارعين وتشجيعهم على استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة.