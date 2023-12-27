من طعامك .. 3 خطوات لإبطاء الشيخوخة أهمها البعد عن السكر

كتبت فاطمة خليل

كشف تقرير نشره موقع جريدة " نيويورك بوست"، أنه يمكنك إبطاء علامات الشيخوخة في أسبوعين فقط من خلال نظامك الغذائي الصحي، وتجنب الوجبات السريعة والتدخين والتلوث، حيث إنها كلها عوامل تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

وتابع التقرير، أنه مهما كان عمرك أو حالتك الصحية، لم يفت الأوان أبدًا لابطاء سرعة تقدمك في السن، فيمكن من خلال الـ 3 نصائح التالية تأخير الشيخوخة:

１- تجنب السكر التقرير نصح بتجنب السكر لأنه مفيد للصحة العامة ويمكن أن يبطئ الشيخوخة أيضًا، يؤدى السكر إلى التهاب مزمن، وهو من أسوأ أعداء مقاومة الشيخوخة، يمكن أن يؤدي تناول السكر إلى زيادة الوزن، كما ستتأثر مستويات الطاقة والهرمونات وسيؤثر ذلك على مظهرك وشعورك أيضًا.

２- احصل على العناصر الغذائية يوفر النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على الفواكه والخضراوات العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها، لذا فإن اتباع نظام غذائي متوازن يفيد الصحة العامة بالطبع، لكن بعض العناصر الغذائية لها خصائص مضادة للشيخوخة، مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A وC وE" – المتوفرة بكثرة في الفواكه والخضراوات – والتي تعتبر ضرورية في تحييد الجذور الحرة - المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة.

أحماض أوميجا 3 الدهنية، إلى جانب مضادات الأكسدة، يمكن أن تقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها. تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون سوف يفي بالغرض. للحصول على مزيد من مرونة الجلد

الكولاجين، الذي يمكن العثور عليه في البروتين الخالي من الدهون ومرق العظام، ضروري أيضًا مع تناول كمية صحية من البروتين، الذي "يفيد الجسم كثيرًا".