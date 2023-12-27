مفاجأة سنتر شاهين للمصريين لعام 2024

في مفاجأة للسوق المصري من سنتر شاهين لعام 2024، أطلقت شركة سنتر شاهين أولى حملاتها للعام الجديد تحت مسمى "كرنفال 2024.. فرحة العروض والخصومات"، حيث تستهدف مختلف الشرائح المصرية بعروض وخصومات لم يسبق لها مثيل في السوق المصري من 4 يناير إلى آخر الشهر.

وتعتبر معارض سنتر شاهين الواجهة المثالية لكل المقبلين على الزواج، والذين يريدون تجهيز بيتهم من أهم وأحسن البرندات المصرية والعالمية من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومفروشات بأسعار خارج المنافسة، وأيضا بالتقسيط مع مختلف البنوك والشركات العاملة في مجال التقسيط.

كما أعلنت مجموعة شاهين جروب على أن الخصومات والعروض في جميع فروعها الـ 16 المنتشرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والزقازيق.

ويأتي عرض "اشتري منتج واحصل على الثاني هدية" من أهم العروض، وتعد إدارة سنتر شاهين بعروض الخصم الفوري التي تصل حتى 30% والكثير من العروض التي يمكن متابعتها على صفحة سنتر شاهين علي منصة الفيس بوك (https://www.facebook.com/elshaheencenter)

شركة سنتر شاهين شركة مصرية مائة بالمائة منذ عام ة 1997 يقودها الآن مجموعة من الشباب الطموح الذين يقودهم طموحهم للتوسع وفتح المزيد من الفروع على مستوي جميع أنحاء الجمهورية، تماشيا مع اتجاه الدولة في التنمية المستدامة للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.