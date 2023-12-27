محكمة يابانية تعفى الحكومة من تعويض متضررى انهيار مفاعل فوكوشيما

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أعفت المحكمة العليا فى طوكيو، الحكومة من مسؤولية تعويض بعض المتضررين من حادث انهيار مفاعل "فوكوشيما" النووى في عام 2011، وألزمت الشركة المشغلة للمفاعل بدفع التعويضات.

كما قررت المحكمة تقليص التعويضات، التي كانت قد أقرتها محكمة أدنى في عام 2018 لصالح العشرات ممن أخلوا بيوتهم إلى 165 ألف دولار أمريكي (23.5 مليون ين)، تدفعها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إلى 44 من أصل 47 مدعيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن القرار يأتي بعدما قضت محكمة في طوكيو عام 2018 بأن الشركة والحكومة مسؤولتان عن الكارثة لفشلهما في اتخاذ إجراءات احترازية، وأمرتهما بدفع 414 ألف دولار أمريكي كتعويضات.

يذكر أن ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية كانت قد تضررت بعد زلزال قوي وتسونامي في 2011، ما أدى إلى إطلاق كميات من الإشعاع في المنطقة وإجلاء أكثر من 160 ألف شخص، لايزال قرابة 27 ألف منهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم.