فوز طلاب كلية الزراعة بجامعة بنى سويف بجائزتين فى مسابقة "الفاو جكت"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فوز طلاب كلية الزراعة بجائزتين فى مسابقة "الفاو جكت"، التى تنظمها منظمة الفاو بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، حيث شارك فى المسابقة 22 كلية زراعة على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة لعدد من الجامعات الخاصة، وتمت المشاركة تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة بالتنسيق مع الدكتور خالد عدلى محمد المشرف على نموذج الفاو ببنى سويف والمنسق العام لأنشطة الفاو بالكلية .

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن حرصه على مشاركة الطلاب فى تلك الفعاليات من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ودعمه لمثل هذه المسابقات التى تساعد الطلاب على اكتساب العديد من المهارات، مثنياً على أداء الفرق الطلابية المشاركة وحصولهم على جائزتين، مشيرا إلى أن الأفكار التى طرحها الطلاب تقدم حلولا مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة مع إمكانية تطبيق نتائجها والاستفادة منها ميدانياً.

وأشار الدكتور عبد اللطيف هشام عميد الكلية إلى فوز الفريق الطلابي المكون من الطالبة آلاء حسين سيد والطالبة إسراء عادل على والطالبة ميار مؤمن بجائزة فى مسار الزراعة الذكية والبرمجة، كما فاز الفريق المكون من الطالبة إسراء رجب عبد التواب والطالبة آية أنور بجائزة فى مسار البحث العلمى التطبيقى، لافتاً إلى أن قيمة الجائزة لكل فريق هي تمويل مقداره 15 ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي.