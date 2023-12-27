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زيادة الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من الأسبوع المقبل.. التفاصيل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:00 م
زيادة الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من الأسبوع المقبل.. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  اعتبارا من الأسبوع المقبل أول شهر يناير 2024 ، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيهاً بدلًا من 1105 جنيهاً، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.
 
وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر وفى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتي انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط  كذلك توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 %  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.






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