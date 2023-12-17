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رئيس التأمينات: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى لـ2000 جنيه أول يناير

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:12 م
رئيس التأمينات: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى لـ2000 جنيه أول يناير رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
كتب إبراهيم حسان

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بداية من يناير المقبل، مشيرا إلى أن تدني المعاشات سببه ضعف المرتبات المؤمن عليها.
 
أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
 
وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.
 
 
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن محاور إصلاح نظام التأمينات مستمرة، وسيجرى تحريك المعاشات في يناير من كل عام وفقا لزيادة سنوية جرى التوافق عليها، مؤكدا أن الهيئة القومية للتأمينات هي المسئولة عن الزيادات الجديدة.
 






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