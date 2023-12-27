اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد التعليم 2023.. 25 مدرسة دولية رسمية IPS تقدم تعليما بأسعار مخفضة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:03 م
حصاد التعليم 2023.. 25 مدرسة دولية رسمية IPS تقدم تعليما بأسعار مخفضة طلاب المدارس الرسمية الدولية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توسيع تجربتها في المدارس الدولية الرسمية، تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية  بأسعار مخفضة، حيث وصلت إلى 25 مدرسة خلال العام الدراسى الحالي 2023، مؤكدة أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تعد نموذجا تعليميا متميزا مصمم وفقا لأحدث النظم العالمية.
 
وأكدت أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تطبق المناهج البريطانية (IG) ، موضحة أن الأهداف العامة للمشروع توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة، مع توفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية  وبناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة فرصة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية حتى بلغ عددهم ما يزيد عن (10000) طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي  مع توفر لدي المدارس الرسمية الدولية (IPS) كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية (IG) ، حيث بلغ عدد المديرين (25) مدیر مدرب كفء، وقرابة ألف معلم  ويتم العمل علىومساعدة في تحسين دخل المديرين والمعلمين من العاملين بالتربية والتعليم من خلال تقديم حافز الاداء الخاص بالعمل في المدارس الرسمية الدولية (IPS).






وزارة التربية والتعليم

المدارس الرسمية الدولية

مدارس ips

اخبالر مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة