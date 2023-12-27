اليوم السابع
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تعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من موقع النيابة العامة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 10:58 ص
تعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من موقع النيابة العامة رادار المرور
كتب إيهاب المهندس

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أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمى خدمة الاستعلام عن المخالفات المروية لجميع قائدى السيارات إلكترونيا، لتسهيل استخراج شهادة البيانات أو شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

يتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهى:

1-الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2-اختيار خدمات المرور.

3-الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4-كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5-اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6-سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7-فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين وتسهيل الخدمات لهم.







النيابة العامة

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الاستعلام عن المخالفات المرورية

التظلم على المخالفات المرورية

التظلم على مخالفات المرور

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