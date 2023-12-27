الصور الأولى لتركيب تمثال عرابى فى الزقازيق بعد ترميمه.. صور

وضعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، تمثال أحمد عرابى فى مكانه الجديد، بعد انتهاء أعمال ترميمه وصيانته، التى قام بها فنانون تشكيليون، تمهيدا لافتتاح النفق سيارات المقرر له يوم السبت المقبل.

التمثال هو تحفه فنيه نحتها الفنان التشكيلي مصطفي نجيب بدقة شديدة لتجسيد وقفة الزعيم أمام الخديوي، وضع بميدان محطة قطار الزقازيق عام 1964، عقب صدور قرار الرئيس جمال عبد الناصر في نفس العام باعتبار وقفة عرابي ابن المحافظة العيد القومي للشرقية.

وتستعد محافظة الشرقية، عقب انتهاء أعمال الترميم لوضعه في مكانه الجديد بعد ترحيله لنحو 250 مترا ليستقر في مقدمة نفق يحمل اسم الزعيم، وفي مواجهة محطة القطار، ليكون واضح الرؤية للمارة و الزائرين للمدينة عبر القطارات، او بالشوارع الرئيسية،كمعلم مميز من معالم الشرقية.

وتجرى الأعمال الأخيرة من التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنشاء مقاعد إنتظار للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وأعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 مترا بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق، والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.