الأونروا: الملاجئ في جنوب غزة مكتظة بنحو 1.7 مليون نازح

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أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كاظم أبو خلف ، أن الملاجئ ومراكز الإيواء التابعة للأونروا في جنوب غزة وعددها 155 وهى في الغالب مدارس ،أصبحت مكتظة بأكثر من مليون ونصف من النازحين في قطاع غزة.



وقال أبو خلف - في مداخلة عبر الفيديو لقناة سكاي نيوز عربية - "نحن نستضيف عمليا في مرافقنا أكثر من نصف سكان قطاع غزة وهناك مئات الآلاف الأخرين مسجلين لدينا ويسكنون بالشوارع المحيطة بمراكز الإيواء لعدم وجود متسع لهم داخل المراكز".



وأضاف أن إجمالي منشآتنا في قطاع غزة 196 منشآة تعرض منها 123 منشآة للضرر إما المباشر أو غير المباشر منهم 58 منشآة تعرضت للضرر المباشر والذي أسفر عن سقوط 302 ضحية من المدنيين النازحين إلى مراكز الإيواء ، وإصابة 1051 نازحا بالإضافة إلى سقوط 142 من موظفي الأونروا وزميلة من منظمة الصحة العالمية وآخر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أي إجمالي الضحايا 144 وهذا يعد أكبر رقم في خسائر الأرواح للعاملين في الأمم المتحدة منذ أن أنشئت.



وأشار إلى أننا المنظمة الأكبر أمميا الموجودة على الأرض في قطاع غزة ، وهناك الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الكثير من المنظمات الإغاثية ، ولكن كل هؤلاء مجتمعين لن نستطيع أبدا أن نتعامل مع هذا الواقع اذا استمرت الحرب ، ما نحتاج إليه فيما عدا رفع سقف دخول المساعدات هو وقف لاطلاق النار حتى نتمكن من توزيع المساعدات والوصول إلى مناطق لم نصل إليها حتى الآن.



وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا "إن أوامر الإخلاء الصادرة من الجانب الإسرائيلي تتجدد كل فترة ، مرة يطلب منهم النزوح شرقا ومرة غربا ومرة جنوبا ويحشر الناس حشرا في جنوب قطاع غزة ، لذلك فلا توجد مناطق آمنة في غزة حتى المناطق التي يتم النزوح اليها تتعرض للقصف".