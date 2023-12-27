اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع هائل فى أسعار الغاز بأوروبا بسبب التوترات بالشرق الأوسط

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:26 م
ارتفاع هائل فى أسعار الغاز بأوروبا بسبب التوترات بالشرق الأوسط الغاز
وكالات

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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا الغربية بأكثر من 8٪ اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات من بورصة لندن إنتركونتيننتال (ICE).
 
وشهدت تكلفة العقود الآجلة للغاز لتسليم يوليو فى مركز مرفق نقل الملكية (TTF) في هولندا زيادة بنسبة 8.4٪ لتصل إلى 429.8 دولار لكل ألف متر مكعب ، أو 37.055 يورو لكل ميجاوات / ساعة من حيث القيمة المنزلية.
 
وحدثت هذه الزيادة وسط تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط، وهو مورد حيوي للطاقة وممر لشحن النفط الأساسي، على وجه الخصوص، الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس الذي يمكن أن ينتشر إلى المنطقة بأسرها.






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