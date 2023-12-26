يديعوت أحرونوت: أمريكا أرسلت أكثر من 10 آلاف طن أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حجم المساعدات الأمريكية لتل أبيب منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وتضمنت تلك المساعدات طائرات وسفن شحن أمريكية حملت على متنها أعداد هائلة من الأسلحة والذخائر في دعم غير مشروط من الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرغم من الدعوات الداخلية في حزبه لتقنين المساعدات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أنه منذ بداية الحرب، وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أميركية، تحمل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.

وسلم الجسر الجوي الأمريكي لاسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقول وزارة الدفاع الاسرائيلية، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة.

وشملت المعدات العسكرية التي حصلت إسرائيل عليها منذ 7 أكتوبر مركبات مدرعة وأسلحة ومعدات حماية شخصية وذخيرة وإمدادات طبية وغيرها.

دعم أمريكا لإسرائيل لم يقف عند المساعدات العسكرية فقط، فمع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تضمن الدعم الدبلوماسي لإسرائيل زيارات من كبار المسئولين الأمريكية، وعلى راسهم الرئيس جو بايدن، كما زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تل أبيب أكثر من مرة بالإضافة إلى وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن.

وتسببت المساعدات الأمريكية لإسرائيل في انقسام بين مؤيد ومعارض بالولايات المتحدة، وقال جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن هناك حالة إحباط متزايدة تضرب أمريكا، نتيجة سياسات بايدن ودعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك تأثيرات للحرب فى غزة وأوكرانيا على الانتخابات الأمريكية في عدد من الولايات التي بها عرب أو مسلمين، مشيرا إلى أن أوهايو بها عدد كبير من الأمريكيين الأوكرانيين الذين يرفضون ترامب بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا، لكن أيا كان من يفوز بالانتخابات الرئاسية فلن يمثل ذلك فارق في الحرب في غزة، فلا يوجد مرشح تعهد بإنهاء الحرب.