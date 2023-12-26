اليوم السابع
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وزير المالية الإسرائيلى: كل يوم تصلنا أخبار سقوط المقاتلين فى غزة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 07:45 م
وزير المالية الإسرائيلى: كل يوم تصلنا أخبار سقوط المقاتلين فى غزة ضحايا الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير المالية الإسرائيلى، إن "كل يوم تصلنا أخبار عن سقوط المزيد من المقاتلين الذين دافعوا عن الوطن فى قطاع غزة.

 

وأضاف بتسلإيل سموتريش خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: "خوض حرب معقدة ضد حماس".

 

وأكد الوزير المثير الجدل والذى يرأس حزب الصهيونية الدينية اليمينى المتطرف، أن حزبه لن يكون شريكا فى حكومة توافق على إنهاء الحرب.

 

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الذين لقوا حتفهم اليوم على يد الفصائل الفلسطينية فى غزة، موضحة أنه من بين القتلى الضابط الإسرائيلى القتيل الرائد شاى شمريز وهو قائد سرية بالكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، والرائد ماور لافيا، والرائد شاؤول غرينغليك.






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