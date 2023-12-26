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الاحتلال الإسرائيلى: مقتل 6 ضباط وإصابة العشرات فى غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:51 م
الاحتلال الإسرائيلى: مقتل 6 ضباط وإصابة العشرات فى غزة خلال 24 ساعة قتلى جيش الاحتلال خلال 24 ساعة
كتب أحمد جمعة

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الذين لقوا حتفهم اليوم على يد الفصائل الفلسطينية في غزة، موضحة أنه من بين القتلى الضابط الإسرائيلي القتيل الرائد شاي شمريز وهو قائد سرية بالكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، والرائد ماور لافيا، والرائد شاؤول غرينغليك.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضباط الإسرائيليين قتلوا في المعارك العنيفة مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة وكذلك جنوب لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قتلى جيش الاحتلال
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