وزارة الصحة: خدمات المكاتب الصحية تقدم مجانا للمواطنين وبجودة عالية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن الخدمات المقدمة للمواطنين فى مكاتب الصحة المتنقلة تقدم بجودة عالية وتخفف من التكدس بالمكاتب المختلفة مشيرا إلي أن جميع الخدمات تقدم مجانا كما تقدم في مكاتب الصحة وتابع : كل اصدارات المكاتب الصحية المتنقلة مميكنه ومزودة بعلامات مائية وكيو أر كود منعا للتزوير .

وأضاف عبدالغفار أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، هى مشروع تم استحداثه ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بالخدمات الصحية إلى المستحقين في المناطق النائية.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه المكاتب المُتنقلة، تقدم خدمات الطب الوقائي مثل تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة، إلى جانب خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وكذلك التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى الخارج، وعدة خدمات أخرى.