محافظ المنوفية يسلم مساعدات لـ150 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من (50) حالة إنسانية من الأسر الأكثر إستحقاقًا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وذلك إستمرارًا لسلسلة "رد الجميل "التى يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، جاء ذلك بحضور مديرى مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتموين، ووكيل مديرية الصحة.

ووجه محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفى جو يسوده الفرحة والبهجة، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية وغذائية على الحالات نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، ليصل إجمالى ما تم تقديمه من مساعدات بتكلفة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه لاعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والإجتماعية الصعبة، هذا وحرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعى مشددا على مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بتحويل 14 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والحميات والتأمين الصحى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لضمان حياة كريمة، كما كلف التضامن بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات بمراكز شبين الكوم وتلا.

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع جموع أهالى وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائمًا لتلبية مطالبهم، فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

فى أجواء يسودها الفرحة والسرور ووسط زغاريد الأهالى، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بتسليم 39 أجهزة كهربائية ومنزلية ومواد غذائية وبطاطين لعدد 13 عروسة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًًا لمساعدتهن على إتمام زواجهن وذلك ضمن المبادرة الوطنية " إيد بإيد " التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بهدف دعم الأسر الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر احتياجا وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن وذلك تنفيذا توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع باقى الأجهزة تباعا على باقى العرائس، وأنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وثمن محافظ المنوفية الدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى فى مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديدمن المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف ودعم الأسر الأكثر احتياجا مما يساهم فى تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على حرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "إيد بإيد " تستهدف توزيع عدد 300 جهاز كهربائى لـ 100 عروسة من الفئات الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وذلك كمشاركة مجتمعية فى توفير حياة كريمة لهم.