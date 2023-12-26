مؤسسة البورصة تساهم فى وقف خيرى لبناء مستشفى خيرى بإدكو بمحافظة البحيرة

كتب هانى الحوتى

ساهمت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي) في وقف خيري لصالح بناء مستشفى خيري بإدكو بمحافظة البحيرة عن طريق المساهمة في مشروع "بالم أواسيس" لزراعة 200 فدان نخيل "مجدول" بسهل قروين بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والذي سيخصص فائض أرباحه للمستشفى، كما يتضمن المشروع استخدام الطاقة الشمسية وخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع أهداف المؤسسة والبورصة المصرية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة في إحداث نقلة نوعية في حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا للمساعدة في بناء مجتمع مزدهر وتعزيز قيم الاستدامة والمسئولية المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مصرية تم إنشاؤها عام 2017 بهدف تفعيل أنشطة المساعدات المجتمعية والخدمات التعليمية والصحية وحماية البيئة والمحافظة عليها.

وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة: "يمثل هذا التعاون خطوة هامة ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الناجحة التي تشاركنا الرؤية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا".

وأضاف الشيخ: "نهدف إلى دعم وصول خدمات الصحة والعلاج إلى كافة المناطق كجزء من مسئوليتنا المجتمعية وفقا لاستراتيجية الدولة التي تعمل على تعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة المناطق ولكافة فئات المجتمع، كذلك نعمل وفقا لرؤية الدولة في رفع كفاءة إدارة الأوقاف الخيرية".

ومن جانبه قال إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة جمعية الثمرات الخيرية: نأمل من خلال مشروع "بالم أواسيس" لزراعة 200 فدان من نخيل التمر المجدول - والذي يعتبر من أغلى أنواع التمور- في إنشاء وتشغيل مستشفى خيري بمنطقة إدكو بمحافظة البحيرة، من خلال توجيه إيرادات المشروع للمشاركة في إنشاء المستشفى وتغطية مصروفاتها التشغيلية.