نصائح للحفاظ على صحتك أثناء الاحتفالات بالسنة الجديدة

- تناول الأكل الصحى

- ترطيب الجسم

- وضع خطة صحية

تحل علينا بداية سنة جديدة خلال أيام قليلة، ويقوم الكثير بالاحتفال بهذه المناسبة، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أبرز النصائح الصحية حول خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية ونمط الحياة الجيد خلال فترة رأس السنة الجديدة 2024، وهناك العديد من النصائح ومنها:راقب أحجام حصصك واختر خيارات صحية من الطعام، للحفاظ على نظامك الغذائي متوازنًا، قم بتضمين الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.اشرب الكثير من الماء خلال النهار لتبقى رطبًا، فهذا يعزز الهضم الصحي، ويحافظ على مستويات الطاقة، ويمنع من الإفراط في تناول الطعام أثناء الاحتفالات، ويحميك من الجفاف.

فكر في تناول وجبة سريعة وصحية قبل حضور المناسبات، ويمكن أن يساعدك هذا في الحد من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة والحلويات ذات السعرات الحرارية العالية.

- لا تكثر من المقليات والسكريات

كلما أمكن، ابحث عن البدائل الصحية، واختاري الأطعمة الطهية بدلًا من المقلية، وأضيفي الفواكه والمكسرات إلى الحلويات، واحذري من السكريات الزائدة.