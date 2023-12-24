اليوم السابع
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نصائح للحفاظ على صحتك أثناء الاحتفالات بالسنة الجديدة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:00 م
نصائح للحفاظ على صحتك أثناء الاحتفالات بالسنة الجديدة نصائح صحية لاحتفالات رأس السنة
كتبت فاطمة ياسر

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تحل علينا بداية سنة جديدة خلال أيام قليلة، ويقوم الكثير بالاحتفال بهذه المناسبة، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أبرز النصائح الصحية حول خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية ونمط الحياة الجيد خلال فترة رأس السنة الجديدة 2024، وهناك العديد من النصائح ومنها: 

- تناول الأكل الصحى

راقب أحجام حصصك واختر خيارات صحية من الطعام، للحفاظ على نظامك الغذائي متوازنًا، قم بتضمين الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

- ترطيب الجسم

اشرب الكثير من الماء خلال النهار لتبقى رطبًا، فهذا يعزز الهضم الصحي، ويحافظ على مستويات الطاقة، ويمنع  من الإفراط في تناول الطعام أثناء الاحتفالات، ويحميك من الجفاف. 

- وضع خطة صحية

فكر في تناول وجبة سريعة وصحية قبل حضور المناسبات، ويمكن أن يساعدك هذا في الحد من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة والحلويات ذات السعرات الحرارية العالية.

- لا تكثر من المقليات والسكريات 

كلما أمكن، ابحث عن البدائل الصحية، واختاري الأطعمة الطهية بدلًا من المقلية، وأضيفي الفواكه والمكسرات إلى الحلويات، واحذري من السكريات الزائدة.

- حافظ على ممارسة الرياضة

خصص وقتًا لممارسة الرياضة على الرغم من جدول أعمالك المزدحم، و شارك في أنشطة ممتعة، مثل اليوجا أو الرقص أو المشي السريع أو أي تمرين آخر يمنحك الطاقة والحركة.

- الحد من التوتر

خذ بعض الوقت للاسترخاء وتجديد النشاط وسط الفوضى،  تقنيات التنفس العميق واليقظة والتأمل تقلل من التوتر وتدعم الصحة العقلية.

- حافظ على جدول النوم

وسط التشويق، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، احصل على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة حتى يشعر جسمك وعقلك بالانتعاش.
 






رأس السنة

2024

نصائح صحية لرأس السنة




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