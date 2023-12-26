طقس مطروح والساحل.. معتدل وغائم جزئياً والصغرى 12 درجة

مطروح - حسن مشالي

تسود أجواء غائمة جزئياً وسطوع متقطع لأشعة الشمس، على محافظة مطروح والساحل الشمالي اليوم الثلاثاء، مصحوب بطقس معتدل نهاراً، وبارد على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، وتسجل درجات الحرارة الصغرى 12 درجة والعظمى 21 درجة مئوية.

وتشهد فترة النهار طقس شتوي معتدل، مع تراجع فرص تكاثر السُحُب، وزيادة الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، التي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فيها.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.