اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:59 م
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حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينتي العلمين وسيوة.. صور

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:02 م
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينتي العلمين وسيوة.. صور جانب من الإزالات
مطروح – حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مدن ومراكز المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ حملات مكثفة لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات، للحفاظ على المظهر الحضاري.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه في إطار الحرص على استعادة الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات لتحقيق سيولة مرورية، وعودة الانضباط للشارع المطروحى، شن مجلس مدينة العلمين، برئاسة عبد السلام فايز كويله رئيس المدينة،  حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة، لتحقيق الإنضباط بالطريق العام والحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة العلمين.

كما نفذ مجلس مدينة سيوة برئاسة محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة،  عدد من المطبات الصناعية  بشارع ابني بيتك، للحد من الحوادث، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل، بمناطق متفرقة بالمدينة حفاظا على المظهر الجمالي وعلى صحة وسلامة المواطنين بالواحة.

على جانب آخر، رفع مجلس مركز ومدينة مطروح، حالة الاستعداد ومراجعة جاهزية المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية، لمواجهة أية طوارئ، خاصة آثار الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

وأكد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، بأنه تم عمل اصطفاف للسيارات والمعدات الخاصة بالمجلس، للوقوف علي مدى استعدادها، لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون علي أهبة الاستعداد للتعامل مع أية أزمة أو كارثة طبيعية، مثل السيول والأمطار الغزيرة، التي تشهدها المحافظة، خلال فصل الشتاء، وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

 

ازالة الاشغالات من شوارع العلمين
ازالة الاشغالات من شوارع العلمين

 

ازالة التعديات والاشغالات بمدينة العلمين
ازالة التعديات والاشغالات بمدينة العلمين

 

اعمال ازالة الاشغالات من شوارع العلمين
اعمال ازالة الاشغالات من شوارع العلمين

 

اعمال النظافة بواحة سيوة
اعمال النظافة بواحة سيوة

 

رئيس مدينة العلمين يقود حملة لازالة الاشغالات
رئيس مدينة العلمين يقود حملة لازالة الاشغالات

 

 






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