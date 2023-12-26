شباب كفر الشيخ: مُلتقى الفتيات للحرف اليدوية فرصة لتأهيلهن لبدء مشروعات صغيرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب و الرياضة بكفر الشيخ ، فعاليات المُلتقى الحرفي لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب بلنكومة، بمُشاركة 25 فتاة من أعضاء أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب بلنكومة وقونة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المُلتقى ينفذ بهدف تدريب الفتيات على الأشغال اليدوية مثل "التطريز و التريكو" وغيرها من الحرف لمواجهة مشكلة البطالة وتأهيلهم لسوق العمل الحُر، وإكسابهم مهارة ومهنة تُدر عليهن أرباحاً، وتُوفر لهن حياة كريمة، ومُساعدتهن على الإنتاج وترويج النشاط فى معارض تُنظمها وزارة الشباب والرياضة .

يُشارك بالمُلتقى الحرفي للفتيات مُدربين مُتخصصين فى "التطريز بالخرز وتصميم منتجات التريكو" ورش الملتقى الحرفي بمراكز الشباب، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات وغادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمحافظة وفريق عمل الإدارة.

انطلقت مباريات المجموعة «ب» من دورى «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز التنمية الشبابية بدسوق، دوري خماسى كرة القدم بقرى حياة كريمة بين فرق «الصافية،محلة أبو على، شباس الشهداء، وشباس الشهداء» والذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق الصافية على محلة أبو على بهدفين نظيفين وفوز شباس الملح على شباس الشهداء بهدفين نظيفين وفوز الصافية على شباس الشهداء هدفين نظيفين، مضيفاً أنّ دورى «حياة كريمة» يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024 .

وتتجدد منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.