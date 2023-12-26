اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكي يعقد اجتماعًا لمناقشة الإمدادات اللازمة لقوات الدفاع الأوكرانية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 03:02 م
زيلينسكي يعقد اجتماعًا لمناقشة الإمدادات اللازمة لقوات الدفاع الأوكرانية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرورة ان تصبح بلاده قادرة على توفير جميع احتياجات الطائرات بدون طيار ، مضيفا أنه تم إيلاء اهتمام خاص لإنتاج جميع أنواع الطائرات بدون طيار، والذخيرة الخاصة بها. 


جاء ذلك خلال عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا دوريًا لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة التخطيط للعام المقبل والإمدادات لقوات الدفاع الأوكرانية.


وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء إنه استمع إلى تقارير وزارة الصناعات الاستراتيجية ووزارة الدفاع وموافقات هيئة الأركان العامة. 


وناقش المشاركون في الاجتماع توزيع الطلبيات وتوسيع نطاق المنتجين قائلا: "الآن، شاركت بالفعل مئات الشركات في الصناعات الرئيسية، وأنا ممتن لكل شركة توفر النتيجة المرجوة لمحاربينا. يجب أن يكون عام 2024 وقتًا للنمو الكبير في الإنتاج الدفاعي المحلي".


كما استمع الرئيس الأوكراني إلى تقارير القائد العام وقادة القطاعات حول الأوضاع في ساحة المعركة، أي المواقف والاحتياجات المحددة.







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