طلاب هندسة المنصورة الجديدة يوثقون إنجازات المدينة والجامعة الذكية بالمجسمات.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

استعرض طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة ، مهاراتهم في تصميم فيلا سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، خلال ورشة عمل قام بها طلاب برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، لربط ما تم دراسته بالكلية بسوق العمل حيث تم الدمج بين مقررين دراسيين (التصميم الإنشائي وميكانيكا التربة) لتطبيق ما تم دراسته في المقررين على أرض الواقع.

حيث قام الطلاب بدراسة كافة المخططات المعمارية وتحويلها إلى مساقط انشائية ثم عمل التصميم اللازم لكل العناصر الانشائية طبقاً لمبادئ وأسس التصميم المذكورة في الكود المصري لتصميم المنشآت الخرسانية كما تم دراسته في مقرر التصميم الانشائي ، بعد الانتهاء من التصميم تم تنفيذ ماكيت معماري وآخر انشائي في الواقع بمقياس رسم 1:25. بالاضافة الى ذلك ، قام الطلاب بدراسة التربة الموجودة بالموقع لتحديد خصائصها المختلفة وقدرة تحملها لاختيار نوع الاساس المناسب كما تم دراسته في مقرر ميكانيكا التربة.

وأشاد الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة ، بأعمال الطلاب و قام بمناقشة كل منهم في تصميمه و طريقة تنفيذه للعنصر المختار من المبني وأوضح أن العمل يأتي فى إطار حرص الجامعة منذ اليوم الأول لنشأتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة في جميع التخصصات بالاضافة الي ربط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي لطلابها.

وفي نفس التوقيت تم تنفيذ ورشة عمل عن تنفيذ ماكيت مصغر لجامعة المنصورة الجديدة حيث استعرض طلاب كلية الهندسة مهاراتهم في تنفيذ ماكيت مصغر لجامعة المنصورة الجديدة، خلال ورشة عمل قام بها طلاب برنامج هندسة تكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية تطبيقا لما تم دراسته في مقرر المساحة وأيضا للتعبير عن مدى بهم وانتمائهم لجامعتهم جامعة المنصورة الجديدة.

حيث قام الطلاب بعمل رفع مساحي لجامعة المنصورة الجديدة باستخدام برنامج ودراسة حجم الانجاز الكبير فى الانشاءات خلال مدة زمنية قليلة من خلال الصور الجوية منذ عام 2020 وحتى الان ، كما تم رسم خريطة مساحية للجامعة بمقياس رسم باستخدام برنامج ال (AutoCAD) ، وقد قام الطلاب بتنفيذ الماكيت المصغر للجامعة بمقياس رسم 1:1000.

كما تم دراسة أيضا حجم الإنجاز فى الإنشاءات بمدينة المنصورة الجديدة منذ إنشائها حتى الآن باستخدام الصور الجوية.