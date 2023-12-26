تعرف على عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2022/2023

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى للعام الجامعى 2022 /2023، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بأعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي.

وجاءت أهم المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفاق لما يلي:

- 3.7 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى 2022 /2023 مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7٪.

- 2.5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 66.5٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023)، مقابل 2.4 مليون طالب عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.

بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظريه بها عدد 1.8 مليون طالب بنسبة 72.6٪ من إجمالى طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين.258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4٪ من إجمالى طلاب الجامعـات الحكومية والازهر، و112.4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023).296.9 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 8٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 228.9 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 29.7 ٪.بلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوى على 379 كلية منها 103 كلية نظـرية بعدد 66.9 ألف طالب بنسبة 22.5٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة.276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77.5٪ من إجمالى طلاب الجامعات الخاصة، و14.4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2022 /2023).

بلغ عدد المعاهد 156 معهد عالى يضم 660.6 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 17.9% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 571.2 ألف طالب عام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.7%، و9.4 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2022 /2023).

بلغ عدد الأكاديميات 4 اكاديمية تضم 37.1 ألف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلـون 1% من إجمالى طلاب التعلـيم العالــى عام (2022 /2023)، مقابل 38٬2 ألف طالب عـام (2021 /2022) بنسبة انخفاض قدرها 2.6%.

2.1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2022 /2023)، وبلغ عدد الطلاب 199.1 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.4% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 181.4 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 9.8%، و2.4 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومى والخاصة عام (2022 /2023).

بلغ عدد الطلاب 45.3 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1.2% من إجمالى طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 25.8 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 75.6%، و829 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام (2022 /2023).