المستشار النمساوي يتوعد كل من يهدف إلى تعريض أمن البلاد للخطر

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توعد المستشار النمساوي كارل نيهمر، كل من يهدف إلى تعريض أمن البلاد للخطر بإجرءات مشددة وقبضة أمنية قوية.

وقال نيهمر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الدولة لن تقصر في الحماية الأمنية ولن تتهاون مع من يحاول إفساد الفرحة بالأعياد، مشيرا إلى أهمية الاعتقالات التي تمت قبل احتفال البلاد بعيد الميلاد.

وذكر نيهمر أن الاعتقالات بحق أربعة أشخاص متهمين بالانتماء لجماعات إرهابية في فيينا كان نتاج التعاون الدولي الجديد بين أجهزة مكافحة الإرهاب في عدد من الدول الأوروبية حيث كان هناك تخطيط لهجوم متزامن في كل من فيينا ومدريد وكولونيا.

وأضاف المستشار أن رسالتنا لمن يهددوننا أننا لن نسمح بتعريض الأعياد والثقافة الأوروبية للخطر وسوف نواصل عيش تقاليدنا بحماس كبير في المستقبل.