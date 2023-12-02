طرق لتقليل التوتر الناتج عن متلازمة تكيس المبايض

كتبت رانيا عامر

تصاب العديد من النساء بمشكلة تكيس المبايض والتي تبدأ في مرحلة المراهقة، وهي ناجمة عن خلل في الهرمونات التناسلية لديهن، ومتلازمة تكيس المبيض هي اضطراب فى دورات الحيض سواء كانت متباعدة أو غير منتظمة، ما يؤدى الى تكوين أكياس السوائل الصغيرة على المبيضين، ما يؤدى إلى ضعف في إنتاج البويضات بانتظام، لذا تصبح تلك الإصابة مصدر قلق وتوتر مستمر لديهن، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

نصائح للسيطرة على قلق متلازمة تكيس المبيايض

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة مثل المشي أو السباحة أو الرقص أو اليوجا يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر عن طريق إطلاق الإندورفين الذى يساهم في الحد من التوتر.

النظام الغذائي الصحي

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالأطعمة الكاملة والكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة يساعد على تقليل التوتر والقلق ويحسن الخلل الهرموني في متلازمة تكيس المبايض.

بالإضافة الى تجنب الكحول والتدخين والكافيين الزائد يحسن الصحة العامة.

اليقظة الذهنية والتأمل

ممارسة تمارين التأمل أو التنفس العميق لتحسين الاسترخاء وتقلل من مستويات التوتر، وتساعد الشخص على استرخاء الجسم.

إنشاء روتين نوم منتظم

الحصول على قسط كافٍ من النوم فيما لا يقل عن 6-8 ساعات، يساهم في الحد التوتر الناتج عن متلازمة تكيس المبايض.

التواصل الاجتماعى

ضرورة التفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء أو العائلة تساعدك في تقليل التوتر الناتج عن متلازمة تكيس المبايض، خاصة بعد التغيرات الجسدية المصاحبة لتكيس المبايض، مثل زيادة الوزن وشعر الجسم الزائد، يمكن أن تؤثر بشكل عميق على صحتنا العقلية.