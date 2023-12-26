إزالة 3 حالات بناء مخالف فى الفلكى وسيدى بشر بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزه أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددا على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلكي ،وتبين وجود أعمال صب أعمدة الدور الأرضي وشده خشبيه للأسقف، وتم فك الشدة الخشبية وتكسير الأعمدة بتواجد مهندس التنظيم ، كما تم إيقاف أعمال هدم وبناء بلكونه بدون ترخيص 12 شارع 62 بعد مدرسة التحرير الدور الاول علوي سيدي بشر قبلي ، وتوجهت حملة لإيقاف أعمال صب سقف الدور الثالث علوى شارع مسجد السلام الفلكي ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.