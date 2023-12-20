اليوم السابع
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تحرير 41 محضرا والتحفظ على 270 حالة إشغال طريق بحى المنتزه بالإسكندرية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:52 م
تحرير 41 محضرا والتحفظ على 270 حالة إشغال طريق بحى المنتزه بالإسكندرية جانب من المحاضر
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 41 محضرا متنوعا، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
واستهدفت الحملة، شوارع مدينة فيصل و شارع ملك حفنى قبلى من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى،والتموين الدمغة والموازين، الصحة والطب البيطري القوي العامله الأمن الصناعي،والتفتيش الصيدلي الرصد البيئي بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.
 
وأسفرت الحملة، عن التحفظ على نحو 270 حالة إشغال متنوعة وتحصيل إجمالي غرامات فورية 36 ألف جنيه، كما تم تحرير 41 محضر متنوع من قبل الجهات الخارجية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.






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