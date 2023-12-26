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أسعار الذهب بالتعاملات المسائية الثلاثاء.. عيار 18 يسجل 2854 جنيها للجرام

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:31 م
أسعار الذهب بالتعاملات المسائية الثلاثاء.. عيار 18 يسجل 2854 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بعد ارتفاع بحولي 130 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3330 جنيها وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر .
 
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3806 جنيها.
عيار 21 يسجل 3330 جنيها.
عيار 18 يسجل 2854 جنيها.
عيار 14 يسجل 2220 جنيها.
الجنيه الذهب 26640 جنيها.
 
 

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع عودة التداولات بعد عطلة عيد الميلاد لترتفع أسعار الذهب بالرغم من أحجام التداول الضعيفة وتخرج من نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر، وذلك في ظل التوقعات بخفض الفائدة بشكل مبكر في الولايات المتحدة الأمريكية.
سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2061 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى اليوم عند 2065 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولار للأونصة. 
شهد الذهب سلسلة من المكاسب بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقلص نمو الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة خلال عام 2024.
 
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
 
وجاء هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. 
 
 
 
 






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