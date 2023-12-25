ورش لتعليم الفتيات الحرف اليدوية ومهارات كتابة الرواية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات المُلتقى الحرفى لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب بلنكومة بمُشاركة 25 من أعضاء أندية الفتاة والمرأة بمركزى شباب بلنكومة، وقونه، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المُلتقى يتم تنفيذه بهدف تدريب الفتيات على الأشغال اليدوية مثل "التطريز والتريكو"، وغيرها من الحرف لمواجهة مشكلة البطالة وتأهيلهم لسوق العمل الحُر، وإكسابهم مهارة ومهنة تُدر عليهن أرباحاً، وتُوفر لهن حياة كريمة، المُلتقى يهدف للإهتمام بالمهارات الحرفية للمرأة المصرية، ومُساعدتها على الإنتاج وترويج النشاط فى معارض تُنظمها وزارة الشباب والرياضة.

يُشارك بالمُلتقى الحرفى للفتيات مُدربين مُتخصصين فى "التطريز والخرز" تنفيذ الملتقى الحرفى بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمحافظة وفريق عمل الإدارة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل عن مهارات كتابة الرواية والتأليف المسرحى، وذلك بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادى الثقافي.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضر تحدث عن تعريف الرواية وهى " فن أدبى حديثو الظهور، أطول من القصة تتميز بسردها لمجموعة كبيرة من الأحداث بأسلوب نثرى وقد تكون شخصيات خيالية أو حقيقية "

وتحدث أيضا عن نصائح كيفية مقدمة الرواية، من حيث الإيجاز فى الوصف، والبداية من نقطة حية، أيضا تعريف الرواية هى فن حديث الظهور أطول من القصة، تتميز بسردها لمجموعة كبيرة من الأحداث بأسلوب نثرى وقد تكون شخصيات خيالية وحقيقية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة تدريبات المشروع القومى «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأبناء بدور الرعاية، المشروع، ضمن خطة الدولة المصرية فى رعاية الموهوبين رياضيا منهم ودمجهم فى الأنشطة المجتمعية المختلفة، مع توفير مدربين متخصصين فى رياضة كرة القدم وتنس الطاولة وتمرينات اللياقة البدنية.

كما اختتمت الورش التدريبية لبرنامج " نتشارك " للمبادرات المجتمعية بمركز شباب شنو بكفرالشيخ، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف فى نسخته الثانية بحضور 25 عضو من أعضاء برلمان الطلائع والشباب بالمركز.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية ويستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعى بأهمية المبادرات المجتمعية، لإعداد متدربين من عمر 13 لــ 17 عامًا والشباب من 17 لــ 24 عاماً، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة فى إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات والتوافق المجتمعى والمواطنة والتعايش السلمى.



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