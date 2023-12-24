تحت شعار علمنى حرفة.. مراكز شباب بنى سويف تعلم السيدات التطريز والخياطة

بنى سويف هانى فتحى

علمنى حرفه ، لم يعد شعار رفعته ، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، بل أصبح حقيقية على أرض الواقع، يتم تنفيذها داخل مراكز شباب القرى والمدن بالمحافظة.

وتشهد مراكز شباب محافظة بنى سويف تنظيم فاعليات الدورات التدريبية ' للتطريز تحت شعار "علمني حرفه" بمحافظة بني سويف، والتى تنفذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب "بوزارة الشباب والرياضة" الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأضاف هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة بني سويف ، أن البرنامج التدريبي الذى يتم تنفيذ داخل مراكز الشباب ، يتنوع فى مجالات التدريب، مشيرا إلى أنه أتاح تدريب الشباب على مراحل تصنيع المنتجات اليدوية مثل المفروشات والخياطة وغيرها بإستخدام خامات بسيطة والتى تباع لأغراض الديكور الداخلي والخارجي بالمنازل .

وأضاف أن تلك البرنامج احد أهداف واستراتيجية الوزارة لتنمية المجتمع ، الذى يعد فى بعض الأحيان مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر بالقري والمدن، مشيرا إلى أن ورشة العمل التى أقيمت بمركز شباب تزمنت الشرقية تمت ، بإشراف ناصر رمضان وكيل الشباب بالمديرية واحمد برعي مدير إدارة تمكين الشباب ، عماد الجلاد مدير ادارة شباب غرب ومتابعة تنفيذ شيماء شعبان منسق المشروع بالمديرية وتعاون الكابتن طلعت عاشور رئيس مجلس إدارة مركز شباب تزمنت الشرقية.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية ، تنفذ دورات تدريبية بعنوان ابدأ مشروعك

بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

واضاف هشام الجبالى أن هذه الدورة التدريبية إستكمالاً وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لتدريب وتوعية المستفيدين من الفتيات والسيدات للسن من 18 - 40 سنه .



تدريب الفتيات على التطريز



تعلم فن التطريز



تعليم الفتيات داخل مراكز الشباب



دورات تدريبية للفتيات بمراكز الشباب



ورش عمل لتدريب الفتيات الحرف