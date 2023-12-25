هيئة الدواء: ارتفاع مصانع الأدوية المرخصة لـ 179 مصنعا بإجمالى 799 خط إنتاج

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن البنية التحتية بقطاع الدواء المصرى شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصل عدد مصانع الأدوية المرخصة 179 مصنعا بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة بحوالى 130 مصنع بإجمالى 500 خط انتاج فى عام 2014، بزيادة تصل إلى 50 مصنع و300 خط إنتاج، بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب وهى تمثل خطوط انتاجية متخصصة تعكس نمو السوق الدوائي المصري؛ وبما يتواكب مع المستجدات العالمية.

وأضافت هيئة الدواء المصرية : انعكست تلك الطفرة في البنية التحتية لقطاع الدواء المصري على نجاح الصناعة الوطنية في مواكبة النمو الإيجابي بسوق الدواء المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بنسبة 94% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري البالغة 4 مليارات عبوة بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، والتي تتمثل في مجموعات علاجية وتكنولوجيا حديثة جاري العمل على توطينها.

وتابعت: انعكس على امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية الهامة والتي اعتمد السوق المصري علي المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة؛ ومن أبرزها:

1- مثبطات المناعة حيث تم توطين عدد 9 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، والتي بدءت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2022.

2- المضادات الحيوية الحديثة حيث تم توطين (5) مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، والتي بدءت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2021.

3- وذلك بجانب التوسع الافقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب.