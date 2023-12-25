ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 25/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:24
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 2:45
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 2:37 م
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:19 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:00
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:55 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:25
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