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معلومات الوزراء: تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال 4 سنوات

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 08:03 م
معلومات الوزراء: تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال 4 سنوات مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف ، استعرض من خلاله سعى مصر إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي تتطلب استثمارات كبيرة. 
 
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه التمويلات التنموية من المؤسسات الدولية والإقليمية والشركات الأجنبية، جاءت لتلعب دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية المصرية، وخلال السنوات الأربع الماضية، حصلت مصر على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار، منها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
 
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تمويلات تنموية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

التعاون الدولى

التنمية المصرية



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