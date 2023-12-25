مسيرة مفخخة تستهدف قوات التحالف الدولى فى مطار أربيل بإقليم كردستان

كتب عبد الوهاب الجندى

استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة نقطة تابعة لقوات التحالف الدولي فى مطار أربيل الدولى.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، مساء الاثنين، فى بيان أنه "فى الساعة 16:03، تم استهداف نقطة عسكرية تابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى فى مطار أربيل الدولى بطائرة مسيّرة مفخخة".

وكشفت البنتاجون، عن تعداد الهجمات التى تعرضت لها القوات الأمريكية فى سوريا والعراق منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

وأوضح البنتاجون فى تصريحات سابقة، أن الهجمات "ضدنا فى سوريا والعراق بلغت 46 منذ 17 أكتوبر"

وأضافت: "جرح 56 جنديا أمريكيا جرّاء هذه الاعتداءات ضدنا فى البلدين".