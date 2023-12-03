"المقاومة الإسلامية فى العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل

وكالات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، الأحد، عن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل وتحقيق إصابة مباشرة.

وجاء في البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاجون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.