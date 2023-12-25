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قطع المياه لمدة 20 ساعة عن بعض قرى مركز قويسنا بالمنوفية اليوم

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 02:00 ص
قطع المياه لمدة 20 ساعة عن بعض قرى مركز قويسنا بالمنوفية اليوم انقطاع المياه
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية انقطاع المياه عن مناطق "شبرا بخوم - وبقسا - منشية العرب - بره العجوزه " بمركز قويسنا، اليوم الإثنين، بدءًا من الساعة 1:00 صباحا وحتى الساعة 8:00 مساء لمده 20 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال الغسيل الدورى للخزانات والشبكات بالإضافة إلى إصلاح عطل بخط الصرف الصحى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

 







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