طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة والعظمى 22 درجة.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من الطقس المائل للبرودة على أنحاء المحافظة، وتسجل درجات الحرارة العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، نشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).