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شبورة كثيفة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 08:00 ص
شبورة كثيفة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، ونشاط رياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.
 
 
 
 






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