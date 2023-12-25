حياة كريمة في البحيرة.. 3915 مشروعا بتكلفة 50 مليار جنيه.. فيديو

المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية فى تاريخ مصر والتى تستهدف تغيير وجه الحياة بالقرى والنجوع التى عانت لعقود طويلة من التهميش والحرمان.

وتشهد محافظة البحيرة مئات المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال حياة كريمة لا سيما فى قطاع البنية التحتية ومشروعات التعليم والصحة، ويبلغ عدد مشروعات "حياة كريمة"، فى البحيرة 3915 مشروعا تنمويا وخدميا بالقرى الأكثر احتياجا بتكلفة أكثر من 50 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من 1925 مشروعا بتكلفة 19 مليار جنيه وجار العمل لإنهاء 1990 مشروعا جديدا بتكلفة 31 مليار جنيه إضافة إلى رفع كفاءة 5939 منزلا ضمن برنامج سكن كريم.

وشهدت القرى المستهدفة فى البحيرة تنفيذ العديد من البرامج الخدمية العاجلة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية وتوزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الأكثر احتياجا.