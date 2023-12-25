جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل بالمرحلة الإعدادية في تعليم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة ابتدائى وإعدادى وثانوى، جداول الامتحانات الخاصة الفصل الدراسي الاول للصفوف الأول والثانى الإعدادى والضوابط المنظمة لها.

ومن جانبه شدد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ "اليوم السابع"، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يناير 2024 للصف الأول الإعدادى في العاشر من يناير 2024 بمادة اللغة العربية والخط العربى و كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ووفى الحادى عشر من يناير 2024 مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، وفى الثالث عشر من يناير 2024 مادتى الدراسات الغجتماعية، والجبر والاحصاء، وفى الرابع عشر من يناير 2-24 مادتى العلوم والتربية الفنية، وفى الخامس عشر من يناير 2-24 مادتى الهندسة والتربية الدينية.

أما بالنسبة لإمتحانات الصف الثانى الإعدادى العام فتنطلق في العاشر من يناير 2014 بمادتى الجبر والإحصاء والتربية الدينية، واليوم الثانى الحادى عشر من يناير 2024 مادتى اللغة العربية والخط العربى والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، وفى الثالث عشر من يناير 2024 مادتى اللغة الأجنبية وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفى الرابع عشر من يناير 2024 مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة، وفى يوم الخامس عشر من يناير 2024 مادتى العوم والتربية الفنية وهو أخر يوم لأداء الإمتحانات بالمرحلة الإعدادية.