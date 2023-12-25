انتظام امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

انتظمت امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية بالشرقية، لمرحلتي الابتدائية والإعدادية، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوي بخصوص الامتحانات.

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سادت حالة من الهدوء والاستقرار بلجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول بداخل لجان معاهد إدارة كفر صقر التعليمية، حيث تفقد سير العمل بلجان معهد فتيات كفر صقر الإعدادي الثانوي ، ولجان معهد كفر صقر الابتدائي وكذلك معهد كفر صقر الابتدائي النموذجي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بتلك اللجان.

واطمأن رئيس المنطقة على مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وملائمتها للوقت المخصص للإجابة، منوهََا على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

كما حرص رئيس المنطقة علي متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، موجها القائمين عليها بأهمية التواصل مع غرفة العمليات الرئيسة، للرد علي أي استفسارات بشأن الامتحانات.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم الثالث في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية (ورقة ثانية) والهندسة .