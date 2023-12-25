السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ع.م." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بالشروع في قتل المجنى عليه"ا.ع.م." وإتلاف السيارة الخاصة به بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أسفر عن إصابته، وإتلاف السيارة المملوكة له وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.