المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "هـ.ح.ص" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.