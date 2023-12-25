إحالة أوراق كهربائى خطف طفلة بالتحايل والإكراه فى الإسكندرية للمفتى

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، إحالة أوراق المتهم " ا.ش.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى، لاتهامه بخطف بالتحايل والإكراه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجنى عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم " أ.ش.ع" كهربائى، بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها.