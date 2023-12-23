الحكم على موظف و3 آخرين في واقعة رشوة مستخلصات شركة بالإسكندرية يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة كل من "م.ح.ع" و" ع.م.ال" و" ف.م.م" و" س.س.ع"، إلى جلسة الدور القادم من شهر يناير المقبل، للنطق بالحكم ،لاتهامهم، الأول طلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته ،المتهمين من الثانى حتى الرابع قدموا رشوة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بواقعة طلب رشوة بإحدى الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م.ح.ع" مدير عام بإحدى شركات الكهرباء وبصفته موظف عام طلب لنفسة عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين " ع.م.اب" صاحب شركة مقاولات و"ف.م.م" صاحب مكتب مقاولات و"س.س.ع" موظف بشركة كهرباء مبلغ مالى وقدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذ مبلغ 366000 جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلى شركة المتهم الثانى وصرف المستحقات المالية والمتهمين الثانى والثالث والرابع، قدموا رشوة للمتهم الاول لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا له الرشوة محل الاتهام.

وتبين من التحقيقات، أن الجهات المعنية استصدرت إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير لقاءات الدائرة بين المتهمين والتى أكدت ما توصلت إليه التحريات وفى ذات الوقت أخذ المتهم مبلغ 16 الف جنيه، وبعد ذلك توجه المتهم الثانى إلى أحد البنوك بمتمقة سيدى بشر وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وأعطاها للمتهم ثم تحصل على باقى المبلغ المذكور، وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.