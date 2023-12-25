أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة وأمطار خفيفة بالسواحل والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يتابع جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك فى بحيرات مصر.. ويوجه باستمرار تطوير البحيرات والاعتماد على شركات وطنية وتوفير فرص عمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس ، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لأخيه الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. وزيرة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم. وزارة الصحة: كارت متابعة للطلاب للتردد على العيادات بصفة دورية قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية تقدم كل الفحوصات الطبية المجانية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب. حبس اللاعب إبراهيم سعيد شهرا لامتناعه عن دفع المصروفات لابنته قضت محكمة الأسرة بالنزهة فى القاهرة، بحبس إبراهيم سعيد، لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق لمدة "شهر" لامتناعه عن سداد مصروفات الخاصة بابنته. أكثر ليالى الحرب دموية فى غزة.. رويترز: القصف مستمر حتى فى عيد الميلاد قال مسئولو صحة فلسطينيون إن غارات الاحتلال الإسرائيلى الجوية قتلت 78 شخصا على الأقل فى غزة، فى واحدة من أكثر الليالى دموية فى القطاع المحاصر خلال الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا. شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض أسعار البصل الأبيض 50 % في الأسواق للمستهلكين، حيث يباع سعر الكيلو حاليًا بين 18 إلى 20 جنيها في الأسواق مقابل مستويات 35 و40 جنيها مستهلك خلال الأسبوعين الماضيين. أول ظهور لها بمصر.. المصريين out door تنتهى من تشغيل شاشة 3D بمطار القاهرة نجحت شركة المصريين out door برئاسة منتصر النبراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاشتراك مع شركة الفخر الإمارتيه ويمثلها سماح سالم الرئيس التنفيذي، في الانتهاء من تركيب وتشغيل شاشة 3D هى الأولى من نوعها في مصر، والتي ستحدث فارق و طفرة فى سوق الإعلان المصرى . وزارة النقل: تنسيق لنقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر برياً أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري)، وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكل الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها الي الموانئ الاوروبية والأمريكية. الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 9 يناير المقبل رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ20 ألفا و674 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20674 شهيدا و54536 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". نتنياهو: الحرب فى غزة ليست قريبة من نهايتها وستستغرق وقتا طويلا قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الحرب في غزة ليست قريبة من نهايتها وستستغرق وقتا طويلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". هيئة الدواء: ارتفاع مصانع الأدوية المرخصة لـ 179 مصنعا بإجمالى 799 خط إنتاج قالت هيئة الدواء المصرية إن البنية التحتية بقطاع الدواء المصرى شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصل عدد مصانع الأدوية المرخصة 179 مصنعا بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة بحوالى 130 مصنع بإجمالى 500 خط انتاج فى عام 2014، بزيادة تصل إلى 50 مصنع و300 خط إنتاج، بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب وهى تمثل خطوط انتاجية متخصصة تعكس نمو السوق الدوائي المصري؛ وبما يتواكب مع المستجدات العالمية.

غدا شبورة كثيفة وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة