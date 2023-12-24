وزير الداخلية البريطاني يعتذر عن مزحة "سر الزواج الطويل هو تخدير الزوجة"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "صنداى ميرور" البريطانية إن جيمس كليفرلي، وزير الداخلية البريطانى اعتذر عن مزاحه فى حفل استقبال بداونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- حيث قال إن سر الزواج الطويل هو تخدير الزوجة في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن سياسة جديدة بشأن وضع المخدرات فى مشروب شخص آخر أو تخدير الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، الأمر الذى أثار جدلا واسعا.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات وزير الداخلية جاءت بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية عن خطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التخدير بغرض الاغتصاب، عندما يقوم شخص ما بوضع المخدرات في مشروب شخص آخر أو مباشرة في جسده دون علمه أو موافقته.

وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" أن كليفرلي أخبر الضيوف في حفل الاستقبال أن "القليل من الروهيبنول في مشروبها كل ليلة" ليس "غير قانوني حقًا إذا كان قليلًا فقط".

وضحك أيضًا قائلاً: إن سر الزواج الطويل هو التأكد من أن زوجتك "شخص دائمًا ما يكون مخدرًا بشكل خفيف حتى لا تتمكن أبدًا من إدراك أن هناك رجالًا أفضل منك".

عادةً ما يُفهم أن المحادثات في حفلات الاستقبال في داونينج ستريت تكون "غير مصرح بنشرها"، لكن صحيفة صنداي ميرور قررت كسر هذا العرف بسبب موقف كليفرلي والموضوع.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "في ما كان يُفهم دائمًا على أنه محادثة خاصة، قام جيمس، وزير الداخلية، أثناء تناوله موضوع التخدير، بإلقاء ما كان من الواضح أنه كان من المفترض أن يكون مزحة ساخرة - وهو ما يعتذر عنه".

التقى كليفرلى بزوجته سوزي في الجامعة ولديهما طفلان معا.

وانتقدت شخصيات بارزة في حزب العمال تصريحات كليفرلي "المروعة"، وقالت أليكس ديفيز جونز، وزيرة الظل لشؤون العنف المنزلي والحماية: "إن عبارة "لقد كانت مزحة" هي العذر الأكثر استخداما ولا أحد يصدقه. إذا كان وزير الداخلية جادًا في معالجة ارتفاع معدلات التخدير والعنف ضد النساء والفتيات، فإن ذلك يتطلب تغييرًا ثقافيًا كاملاً. يجب أن يتوقف "المزاح" ويجب أن يبدأ من القمة".

وتعهد الوزراء بتحديث اللغة المستخدمة في التشريعات لتوضيح أن التخدير يعد جريمة وأعلنوا عن سلسلة من الإجراءات الأخرى كجزء من حملة القمع. لكنهم لم يصلوا إلى حد جعل التخدير جريمة محددة.

وفي نوفمبر، اعتذر كليفرلي في مجلس العموم لاستخدامه "لغة غير لائقة" تجاه النائب العمالي أليكس كننجهام، لكنه نفى وصفه لدائرة ستوكتون الانتخابية بأنها "حقيرة".