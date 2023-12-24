اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تكشف المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:31 ص
وزارة الصحة تكشف المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية المضادات الحيوية
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:- 
 
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.
 
 






الصحة

المضادات الحيوية

البكتيريا

العدوى الفيروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة