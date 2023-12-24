وزارة الصحة تكشف المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.